العالم اليوم - مخاوف من العدوى.. مرضى بجدري القرود يفرون من شرقي الكونغو

انتم الان تتابعون خبر مخاوف من العدوى.. مرضى بجدري القرود يفرون من شرقي الكونغو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 10:22 مساءً - أصدر جان كاسيا رئيس المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذيرا شديدا، يوم الخميس، بشأن اتساع نطاق التفشي الحالي لفيروس جدري القرود (إمبوكس) في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال كاسيا إن ما يربو على 400 مريض فروا من مراكز علاج إمبوكس بإقليم ساوث كيفو (كيفو الجنوبية) شرقي البلاد.

وأضاف في إيجاز أسبوعي للمنظمة الصحية: "لا نعلم مكان هؤلاء الأشخاص ونحن قلقون بشدة".

وتقدمت حركة "إم 23" المسلحة منذ نهاية يناير في شرقي الكونغو واستولت على عاصمتي إقليمين بعد معارك طاحنة مع الجيش الكونغولي.

ومنذ ذلك الوقت، انخفضت الحالات المبلغ عنها، لكن هذا يرجع بصورة رئيسية إلى عدم الاستقرار الإقليمي والنزوح الجماعي لمئات الآلاف وانهيار منشآت فحص الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض.

وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة في إفريقيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، من أن الهجوم الذي يشنّه متمردو حركة (إم 23) في شرق الكونغو الغني بالمعادن يهدد السلام في المنطقة بأكملها، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت بينتو كيتا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في الكونغو: "من الضروري أن يتخذ هذا المجلس خطوات عاجلة وحاسمة لمنع اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق".