العالم اليوم - فيديو.. انفجار حافلات في جنوب تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 10:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بوقوع انفجارات داخل حافلات في بات يام جنوب تل أبيب.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "انفجارات في 3 حافلات اشتعلت فيها النيران في 3 مواقف سيارات منفصلة في بات يام وحولون".
وأوضحت أنه لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات نتيجة الانفجارات. وتابعت "يشتبه في أن الهجوم كان بعبوة ناسفة، وتجري عمليات تفتيش لحافلات إضافية في منطقة دان بلوك".
من جانبها قالت هيئة البث الاسرائيلية، إنه "تم التحقيق في محاولة هجوم بالقنابل، وتتواجد القوات في الموقع وتقوم بتفتيش المنطقة".
وأشارت إلى أنه تم توجيه تعليمات لسائقي الحافلات في المدينة بالتوقف وتفتيش مركباتهم.
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