العالم اليوم - فيديو.. انفجار حافلات في جنوب تل أبيب

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "انفجارات في 3 حافلات اشتعلت فيها النيران في 3 مواقف سيارات منفصلة في بات يام وحولون".

وأوضحت أنه لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات نتيجة الانفجارات. وتابعت "يشتبه في أن الهجوم كان بعبوة ناسفة، وتجري عمليات تفتيش لحافلات إضافية في منطقة دان بلوك".