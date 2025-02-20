العالم اليوم - دورة دبي.. أمر تقييد على رجل "مهووس" اقترب من رادوكانو

انتم الان تتابعون خبر دورة دبي.. أمر تقييد على رجل "مهووس" اقترب من رادوكانو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:26 مساءً - احتُجز رجل أظهر "سلوكا مهووسا" تجاه البريطانية إيما رادوكانو خلال دورة دبي للألف نقطة في كرة المضرب، وفرضت عليه الشرطة أمر تقييد، وفقا لما أعلنته السلطات الخميس.

وبدت رادوكانو (22 عاما) متأثرة بشدة عندما توجهت إلى الحكمة واختبأت خلف كرسيها بعد خسارتها أول شوطين في المجموعة الأولى أمام التشيكية كارولينا موخوفا الثلاثاء في الدور الثاني، ضمن المباراة التي انتهت بفوز الأخيرة 7-6 (8-6) و6-4.

وأبلغت البريطانية المسؤولين عن وجود الرجل الذي اقتيد بعيدا، في حين هرعت موخوفا لمواساة رادوكانو قبل استئناف اللعب.

وكان الرجل اقترب من رادوكانو، الفائزة عام 2021 بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى، في منطقة عامة الإثنين وأعطاها رسالة والتقط صورة معها قبل أن يجلس في الصفوف الأمامية خلال مباراتها الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان "بعد شكوى رادوكانو، احتجزت شرطة دبي سائحا اقترب منها وترك لها رسالة والتقط صورة لها وأظهر سلوكا تسبب في إزعاجها".

وأضاف أنه "على الرغم من أن رادوكانو اختارت لاحقا إسقاط التهم، فإن الفرد وقع على تعهد رسمي بعدم الاقتراب منها ومُنع من حضور البطولات المستقبلية".

وشدد البيان "تظل دبي ملتزمة بضمان سلامة وأمن جميع المقيمين والزوار للإمارة".

من جانبها، شكرت رادوكانو الجماهير الأربعاء على دعمهم بعد ما وصفته بـ"تجربة صعبة"، مؤكدة أنها "ستكون بخير"