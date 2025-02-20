وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون وسط توتر بشأن حرب أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 07:36 مساءً - يلتقي وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، وسط توتر بين الأعضاء بشأن حرب أوكرانيا والنزاعات التجارية، وفي ظل غياب الوزير الأمريكي ماركو روبيو، بسبب خلاف مع البلد المضيف.

وغالبًا ما تجد دول المجموعة، التي تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم وثلاثة أرباع التجارة الدولية، صعوبات في تحقيق توافق في الآراء، كما جعلتها الخلافات الجيوسياسية، منذ الحرب الروسية والأوكرانية، 2022، أكثر انقسامًا من أي وقت مضى، وفقًا لرويترز.

وتزايد الخلاف منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه قبل شهر وقيامه بتغييرات سريعة في سياسات واشنطن التجارية والخارجية.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، في كلمة افتتاح الاجتماع الذي ينتهي، غدًا الجمعة، "التوتر الجيوسياسي وتزايد التعصب والصراع والحرب.. تهدد التعايش العالمي الهش بالفعل".

وترى جنوب إفريقيا أن أول اجتماع لمجموعة العشرين في القارة يشكل فرصة لدفع الدول الغنية إلى أخذ مخاوف الدول الأكثر فقرًا في الاعتبار، وهي زيادة التفاوت، وعدم اتخاذ الدول الغنية إجراءات كافية بشأن تغير المناخ، والنظام المالي الذي يفضل البنوك الاستثمارية على الدول الفقيرة، التي تصدر ديونًا.

وأضاف "رامافوسا": "أولئك المسؤولون بشكل أكبر عن تغير المناخ عليهم واجب ومسؤولية تجاه دعم من هم أقل مسؤولية عنه".

ولا تشارك الولايات المتحدة في الاجتماع، ورفض وزير الخارجية ماركو روبيو، في وقت سابق من الشهر الجاري، جدول الأعمال المتفق عليه مسبقًا تحت عنوان "التنوع والمساواة والدمج"، ووصفه بأنه "سيئ جدًا".

وقطع ترامب المساعدات الأمريكية عن جنوب إفريقيا في نزاع أيديولوجي معها، بسبب جهودها لمواجهة ظلم تاريخي في ملكية الأراضي على أسس عنصرية، وبسبب الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في محكمة العدل الدولية واتهمتها بممارسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي قلب فيه ترامب سياسة التضامن الأمريكية مع أوكرانيا رأسًا على عقب، بينما يسعى إلى الوساطة لتحقيق السلام في حربها مع روسيا، واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمسؤولية عن الحرب، وتجاهل الحلفاء من دول حلف شمال الأطلسي في إنهاء حملة لعزل روسيا.

وقال "رامابوسا"، الذي قاوم ضغوطًا لعزل روسيا بسبب غزو أوكرانيا "بصفتنا مجموعة العشرين، يجب أن نستمر في الدعوة إلى حلول دبلوماسية للصراعات".