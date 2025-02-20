مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو أوكرانيا لتوقيع ”صفقة المعادن”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 07:36 مساءً - قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز، اليوم الخميس، إن أوكرانيا بحاجة إلى تخفيف حدة الانتقادات للولايات المتحدة، التي تحاول التوصل إلى اتفاق سلام مقبول لجميع الأطراف.

وأضاف "والتز" لشبكة فوكس نيوز، "أنهم بحاجة إلى تخفيف حدة التوتر وإلقاء نظرة فاحصة وتوقيع تلك الصفقة" في إشارة إلى صفقة المعادن المهمة مع واشنطن.

وأوضح أن الولايات المتحدة تشارك في دبلوماسية مكوكية بشأن محادثات السلام في أوكرانيا، مضيفًا "قدمنا للأوكرانيين فرصا استثمارية واقتصادية تاريخية لا تصدق".

في الوقت نفسه، قال "والتز" إنه يعتقد أن الخلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا يمكن حلها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الإحباط من قبل الإدارة الأمريكية إزاء الوضع في أوكرانيا.

وأمس الأربعاء، أضاف "والتز"، أن العلاقة بين ترامب وزيلينسكي تسير في الاتجاه الخاطئ.

وانتقد ترامب، الأربعاء، زيلينسكي، واصفًا إياه بـ"الديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أنه عليه التحرك بسرعة وإلا فإنه "لن يتبقى له بلد".

وتأتي لهجة ترامب الحادة تجاه أوكرانيا في ظل تصاعد التوتر بين الرئيسين، وتزايد الخلافات بين واشنطن ومعظم الدول الأوروبية، بشأن نهج ترامب في تسوية أكبر صراع تشهده القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذّر الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني من أنه "من الأفضل له أن يتحرك بسرعة" للتفاوض على إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده، وإلا فإنه قد يخاطر بعدم امتلاك دولة ليحكمها.