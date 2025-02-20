وزير خارجية أوكرانيا: نرغب في تحقيق السلام العادل والدائم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 07:36 مساءً - قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، اليوم الخميس، إنه ناقش مع المبعوث الأمريكي إلى بلاده كيث كيلوج، خلال زيارته لأوكرانيا سبل تحقيق سلام عادل ودائم.

وأضاف "سيبيا" على منصة إكس: "أكدت رغبة أوكرانيا في تحقيق السلام، من خلال القوة ورؤيتنا للخطوات اللازمة"، بحسب "رويترز".

وجرت مناقشات مكثفة بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بعد عودة دونالد ترامب، إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة ثانية، وكان قد وعد بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سريعًا.

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايكل والتز السلطات الأوكرانية إلى "تخفيف حدة لهجتها"، مقترحًا مجددًا التوقيع على الاتفاق بشأن المعادن النادرة الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.