العالم اليوم - بوتين يشكر محمد بن سلمان لاستضافة المحادثات مع واشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 07:29 مساءً - تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه "في بداية الاتصال قدم الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة ولسمو ولي العهد على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية".
كما جرى خلال الاتصال الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها في مختلف المجالات.
من جهته أكد الأمير محمد بن سلمان التزام المملكة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وذلك إيمانا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال بوتين أن روسيا والسعودية ستواصلان العمل في إطار أوبك + للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.
كما عبر بوتين عن امتنانه لتنظيم المفاوضات الروسية الأميركية التي جرت في العاصمة السعودية.
وكانت العاصمة الرياض قد احتضنت لقاء جمع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، في محاولة لاستكشاف سبل إنهاء الحرب الأوكرانية والتمهيد لقمة مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
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