العالم اليوم - نتنياهو يعلق على "عودة التوابيت" ويقسم على "إغلاق الحساب"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يعلق على "عودة التوابيت" ويقسم على "إغلاق الحساب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 06:24 مساءً - في أول تعليق له على استعادة جثث أربعة من الرهائن الإسرائيليين، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أكد فيه أن إسرائيل "موحدة في الحزن والغضب"، متوعدًا بالانتقام ممن وصفهم بـ"وحوش حماس".

وقال نتنياهو في خطابه: "توابيت أحبائنا الأربعة تجبرنا أكثر من أي وقت مضى على الوعد والقسم بأن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى. هذا يتطلب إغلاق الحساب مع القتلة".

وأضاف: "قلوبنا مكسورة لكن أرواحنا لم تنكسر"، مشددًا على أن إسرائيل ستعيد جميع المختطفين، وستدمر "القتلة"، وستقضي على حركة حماس، مؤكدًا أن ذلك سيتم "معًا وبعون الله".