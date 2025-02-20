العالم اليوم - 6.5 مليار دولار قيمة صفقات "آيدكس ونافدكس 2025" في 4 أيام

انتم الان تتابعون خبر 6.5 مليار دولار قيمة صفقات "آيدكس ونافدكس 2025" في 4 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 06:24 مساءً - أعلن مجلس التوازن، المسؤول عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية في الإمارات، الخميس، عن توقيع 12 صفقة جديدة خلال اليوم الرابع من معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" بقيمة 3.77 مليار درهم (حوالي مليار دولار)، لترتفع إجمالي الصفقات المبرمة خلال المعرض إلى 40 صفقة بقيمة 23.7 مليار درهم (6.5 مليار دولار).

تفاصيل الصفقات المحلية

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس التوازن بحضور المتحدثين الرسميين ماجد أحمد الجابري، محمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري، تم الكشف عن أن الصفقات المحلية لليوم الرابع بلغت 7 صفقات بقيمة 1.25 مليار درهم، شملت:

488 مليون درهم – التعاقد مع "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء الذخائر.

4.54 مليون درهم – التعاقد مع "إيه إم للصناعات" لتوريد أهداف ميادين الرماية.

6 مليون درهم – التعاقد مع "بيانات" لتطوير وتنفيذ برنامج (ترجمة).

10 مليون درهم – التعاقد مع "الإمارات للسيارات" لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار للآليات.

22.5 مليون درهم – التعاقد مع "إتقان الخليج للحاسب الآلي" لتقديم خدمات الدعم الفني.

233 مليون درهم – التعاقد مع "المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة" لتوريد الأحذية العسكرية.

487.7 مليون درهم – التعاقد مع "ترست" لشراء منظومة ضابط الرصد.

تفاصيل الصفقات الدولية

من جانبه، أوضح محمد سيف الزعابي أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الرابع من المعرض بلغ 5 صفقات بقيمة 2.51 مليار درهم، تضمنت:

219.1 مليون درهم – التعاقد مع "ليوناردو" الإيطالية لشراء مروحيات AGUSTA (AW-139).

10.8 مليون درهم – التعاقد مع "رود آند شفارتس" الألمانية لشراء أنظمة استطلاع لاسلكي مع ملحقاتها.

766 مليون درهم – التعاقد مع "نكستر" الفرنسية لتوفير قطع الغيار وإسناد فني لدبابة لوكليرك.

753 مليون درهم – التعاقد مع "ساب" السويدية لتوفير خدمات صيانة طائرات الإنذار المبكر G6000 SRSS.

764.6 مليون درهم – التعاقد مع "لوكهيد مارتن" الأميركية لتقديم الدعم الفني وقطع الغيار لطائرات بلاك هوك.

من جانبه، أكد ماجد أحمد الجابري أن مجلس التوازن يعمل على ضمان الجودة والابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في سياسات الاستحواذ وإدارة المشتريات، بما يعزز تطوير قطاع دفاعي إماراتي تنافسي عالميًا.