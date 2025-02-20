النرويج: أوكرانيا يجب أن تشارك في محادثات السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 05:26 مساءً - أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي، أن أوروبا تعاني حاليًا أزمة عميقة وتشعر بتهديد وجودي، بسبب تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونقلت وكالة "تاس" عن "إيدي" قوله على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جوهانسبورج، اليوم الخميس: "بعد ما حدث في مؤتمر ميونيخ، لدينا شعور بأن هناك الآن تهديدًا لوجودنا. الأوروبيون ليسوا في مزاج جيد".

وأشار إلى أن النرويج تدعم أي إجراءات تهدف إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، لكنه أضاف أنه "يجب أن تشارك أوكرانيا بنشاط في هذه الجهود، لأن هذا الأمر يتعلق بمصالحها بشكل مباشر"، معتبرًا أنه من المستحيل إحلال السلام دون الأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المعنية بشكل مباشر.

وفي تصريحات لوسائل إعلام نرويجية؛ انتقد إيدي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور، واعتبر تصريحات ترامب "خاطئة" و"خطيرة" و"غير معقولة".

وجدد في منشور عبر منصة "إكس" تأييد بلاده لكييف، وقال: "لا يمكننا أن نسمح لروسيا بتشكيل النظام الأمني ​​في أوروبا بالقوة. إن أوكرانيا لا تناضل من أجل بقائها هي فحسب، بل من أجل مبادئنا المشتركة - السيادة والحرية وسيادة القانون"، وأضاف "سنبقى صامدين قي دعمنا لأوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم؛ أعرب رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، عن مخاوفه من عواقب ما وصفه بفرض "الاستسلام القسري" على أوكرانيا على خلفية التطورات الأخيرة في العلاقات الروسية الأمريكية.