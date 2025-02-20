العالم اليوم - الرئيس عون: لبنان ليس مفلساً بل دولة منهوبة

انتم الان تتابعون خبر الرئيس عون: لبنان ليس مفلساً بل دولة منهوبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 05:19 مساءً - شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، على أن الفساد أصبح ثقافة ولن يتوقف إلا من خلال "المحاسبة"، مؤكداً أن "لبنان ليس مفلساً بل دولة منهوبة".

وخلال استقباله وفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم، قال عون: "همي الكبير هو مكافحة الفساد الذي نخر إدارات الدولة وأصبح ثقافة، ولا يمكن أن يتوقف هذا الفساد إلا عبر المحاسبة".

وأضاف: "أراهن على دوركم في هذا المجال، حيث يجب على الهيئة أن تؤدي مهامها بالكامل. اعملوا وفق ضميركم ونصوص القانون، ولا تترددوا في مواجهة الفاسدين وكشفهم تمهيداً لمحاسبتهم".

وأشار عون إلى أن "لبنان ليس مفلساً بل هو دولة منهوبة، تحكمها فئة أساءت إدارة مقدراته. دوركم اليوم هو تصحيح هذا الواقع، والكل تحت القانون بدءاً من رئيس الدولة. لن تتحقق الإصلاحات إلا من خلال مكافحة الفساد والمفسدين".