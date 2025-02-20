تركيا.. إحباط عمل إرهابي استهدف مدارس ودور عبادة في إسطنبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 04:29 مساءً - أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، إحباطها عملًا إرهابيًا كان يستهدف مدارس ودور عبادة في مدينة إسطنبول.

وأفادت شرطة إسطنبول، في بيان، بأنها ألقت القبض على مشتبه بالانتماء لتنظيم داعش في حي الفاتح أثناء تحضيره لعمل إرهابي في المدينة، مشيرة إلى أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن حددت هوية وعنوان مشتبه به كان يخطط للمشاركة في العمليات التي تستهدف دور عبادة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت أن الموقوف كشفت عن ارتباطه بشخص آخر كان يسعى لتنفيذ أعمال إرهابية داخل تركيا وخارجها، لافتة إلى أنها قامت بإحالة هذا الشخص إلى المحكمة التي أمرت بسجنه.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن سابقًا مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.