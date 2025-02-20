قتيلان في هجوم بسكين داخل مركز تسوق في التشيك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 04:29 مساءً - قالت الشرطة في التشيك، إن مهاجمًا قتل شخصين بسكين في مركز للتسوق بمدينة هرادتس كرالوفى اليوم الخميس، وأضافت أنها ألقت القبض على المهاجم المشتبه به بعد وقت قصير من الواقعة.

وذكر التلفزيون المحلي أن المشتبه به تشيكي يبلغ من العمر 16 عامًا، بحسب "رويترز".

وكتبت الشرطة في منشور على منصة إكس "رغم وصولنا إلى الموقع بعد دقائق قليلة من البلاغ، أصيبت الضحيتان بجروح خطيرة لدرجة عدم التمكن من إنقاذهما رغم كل جهود المسعفين".

وأضافت الشرطة أنها تحقق في دوافع الهجوم. وتقع مدينة هرادتس كرالوفى على بعد 110 كيلومترات شرقي براج.