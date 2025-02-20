العالم اليوم - فيديو.. بدء دخول المنازل المتنقلة من مصر إلى قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. بدء دخول المنازل المتنقلة من مصر إلى قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 03:24 مساءً - عبرت أول دفعة من المنازل المتنقلة اليوم الخميس، إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أنه سيتم اليوم إدخال جرافة مع 15 منزلا متنقلا مقسمة على 5 شاحنات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى دخول الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بقطاع غزة لمعبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضحت أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ينص على إدخال معدات لإنشاء 60 ألفا من المنازل المؤقتة لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أصبحوا في العراء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع طوال الشهور الماضية.

واستعرضت القناة عددا من الشاحنات المصطفة أمام معبر رفح والمحملة بعدد من المنازل المتنقلة أمام معبر رفح تمهيدا لدخولها لقطاع غزة والتي ستكون منازل مؤقتة للفلسطينيين داخل قطاع غزة.

ووفق المصدر نفسه: "تبلغ مساحة المنازل المتنقلة 40 مترا وتضم غرفتين مجهزتين وتسمح باستقبال ثلاثة أسرة ومزودة بوصلات للكهرباء والإضاءة وتحتوي على نوافذ للتهوية، فضلا عن أن الحوائط عازلة لدرجات الحرارة، وذلك ليتنسى من يعيش داخل المنازل المتنقلة أن يحيا حياة كريمة داخل قطاع غزة إلى حين إعادة إعمار القطاع".