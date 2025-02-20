الاحتلال يصعّد عدوانه على طولكرم ومخيمها

الاحتلال يصعّد عدوانه على طولكرم ومخيمهاواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الـ25 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس، مع هدم وحرق لمنازل الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ إن القوات الإسرائيلية زادت من تعزيزاتها العسكرية داخل مدينة طولكرم ومخيميها، ونشرت جنود المشاة في الشوارع والأحياء خاصة الشرقية والشمالية وأيضًا محيط ومداخل مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط إطلاقها الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية والدخانية، كما نشرت قوات المشاة مدعومة بالآليات العسكرية بشكل كبير في أحياء المدينة، ونصبت الحواجز في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي، بالإضافة إلى شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس.

كما تواصل قوات الاحتلال استيلاءها على عدد من المنازل في الحي الشرقي للمدينة، وتضيق الخناق على سكانه وتمنع حركتهم وتنقلهم وخروجهم من منازلهم.

وفيما يتعلق بمخيم طولكرم، تواصل قوات الاحتلال عمليات هدم المنازل وتسويتها بالأرض، ضمن مخططها لهدم 14 منزلًا، بذريعة فتح شارع يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة، مرورًا بحارات السوالمة والشهداء والخدمات، كما أحرقت العديد من المنازل داخل المخيم، ودمرت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.

في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال نشر دورياتها في حارات مخيم نور شمس، الذي يشهد حصارًا مشددًا، وأطلقت القنابل الضوئية والرصاص الحي بكثافة، وسط مداهمات للمنازل وتحويلها لثكنات عسكرية، مترافقة مع عمليات تفجير واسعة داخل المخيم، خاصة في حارة المنشية.