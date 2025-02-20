الاحتلال يعتقل 27 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 27 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية، بما في ذلك طوباس ورام الله والبيرة ونابلس والخليل وبيت لحم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الاعتقالات شملت فلسطينيين اثنين من طوباس، وثلاثة من رام الله والبيرة، وستة من بيت لحم بالإضافة إلى 16 من الخليل ونابلس بعد عمليات مداهمات للمنازل وتفتيشها.
وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة الخليل ومخيماتها بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها العسكرية والقمعية في حارات البلدة القديمة وعند الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاعتقال قد تصاعدت منذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة في أكتوبر 2023، في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 27 فلسطينياً من الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.