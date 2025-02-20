الاحتلال يعتقل 27 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 27 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية، بما في ذلك طوباس ورام الله والبيرة ونابلس والخليل وبيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الاعتقالات شملت فلسطينيين اثنين من طوباس، وثلاثة من رام الله والبيرة، وستة من بيت لحم بالإضافة إلى 16 من الخليل ونابلس بعد عمليات مداهمات للمنازل وتفتيشها.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة الخليل ومخيماتها بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها العسكرية والقمعية في حارات البلدة القديمة وعند الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاعتقال قد تصاعدت منذ بداية حرب الإبادة ضد قطاع غزة في أكتوبر 2023، في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.