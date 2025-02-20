العالم اليوم - 72 مليار دولار إيرادات إيرباص في 2024.. نمو بـ 6%

انتم الان تتابعون خبر 72 مليار دولار إيرادات إيرباص في 2024.. نمو بـ 6% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 02:18 مساءً - بعد عام مليء بالصعوبات في 2024، أعلنت إيرباص، في بيان الخميس، عن ارتفاع إيراداتها العام الماضي بواقع 6 بالمئة إلى 69 مليار يورو (72 مليار دولار).

غير أن الأرباح التشغيلية المعدلة تراجعت بواقع 8 % إلى 5.4 مليار يورو.

وارتفع صافي الدخل الموحد بواقع 12 بالمئة إلى 4.2 مليار يورو، بعد المعاناة من أسعار صرف غير مواتية في العام السابق.

وتعتزم أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم، إنتاج المزيد من الطائرات العام الجاري، فيما تعاني منافستها الأميركية بوينغ من أزمات داخلية.

وكشفت إيرباص، عن هدف انتاج نحو 820 طائرة ركاب في 2025، أي أعلى من العام الماضي بأكثر من 50 طائرة.

وبالإضافة إلى انتاج المزيد من الطائرات، تهدف إيرباص أيضا إلى تحسين هذا الرقم الرئيسي العام الجاري. وتتوقع الشركة ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل احتساب البنود الاستثنائية إلى نحو 7 مليارات يورو.

وفي 2024، انتجت الشركة 766 طائرة تجارية، ولكن كان هذا أقل من العدد المخطط له في البداية بسبب نقص المكونات.

وأثرت الأعباء في أعمال الفضاء الخاصة بالشركة والمشاكل المتعلقة بطائرة النقل العسكرية" إيرباص ايه 400 إم" أيضا على الأرباح.