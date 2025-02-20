نتنياهو يتراجع عن المشاركة في مراسم تسلم جثامين المحتجزين الأربعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 01:28 مساءً - تراجع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن المشاركة في مراسم تسلّم جثامين المحتجزين الأربعة في تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن نية مسبقة لديه بالمشاركة في مراسم تسلم جثامين المحتجزين الأربعة، الذين سلمتهم حماس صباح اليوم الخميس للصليب الأحمر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بأنه "سيكون يومًا صعبًا وحزينًا على إسرائيل، وقال: "سنستعيد خلاله 4 من أسرانا القتلى".

وكان الصليب الأحمر، تسلم صباح اليوم الخميس، جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة بخان يونس جنوبي قطاع غزة وذلك في اليوم الـ33 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.