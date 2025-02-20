العالم اليوم - مجموعة أغذية ترفع حصتها في أبو عوف المصرية إلى 80%

انتم الان تتابعون خبر مجموعة أغذية ترفع حصتها في أبو عوف المصرية إلى 80% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 09:24 صباحاً - استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية، على حصة إضافية بنسبة 10 بالمئة في أبو عوف المصرية العاملة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة، مما يرفع نسبة ملكيتها إلى 80 بالمئة، بحسب ما أعلنت المجموعة في بيان.

وقالت أغذية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع طموحها في تعزيز النمو ضمن الفئات ذات الإمكانات العالية والبناء على الشراكات الناجحة. وستواصل عائلة عوف قيادة الأعمال، لضمان الحفاظ على المرونة والابتكار والتميز التشغيلي.

منذ استحواذها على حصة أولية بنسبة 60 بالمئة في عام 2022 وحصة إضافية بنسبة 10 بالمئة في فبراير 2024، حققت "أغذية" و"أبو عوف" إنجازات بارزة معًا على مدار العامين الماضيين، حيث افتتحت "أبو عوف" أكثر من 100 متجر جديد (صافي) وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بأكثر من 70 بالمئة بالدرهم الإماراتي.

وفي عام 2024 وحده، نمت إيرادات "أبو عوف" بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، رغم تحديات انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يؤكد على مرونة الأعمال والقيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة.

قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية" :تجسّد أبو عوف روح ريادة الأعمال والتميز التشغيلي والدافع المستمر للنمو. ويعكس هذا الاستثمار الإضافي إيماننا بإمكاناتهم والتزامنا بتوسيع نطاق منتجاتهم المبتكرة لتصل إلى المزيد من المستهلكين في كافة أنحاء مصر وخارجها".

من جانبه، قال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عوف": أبو عوف علامة تجارية مصرية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهي لا تقتصر على تقديم مجموعة متنوعة من منتجات القهوة الفاخرة والأطعمة عالية الجودة، بل تتميز أيضًا بالمرونة والسعي المستمر وراء فرص النمو. وبفضل خبرة "أغذية" وحجم عملياتها، تسارعت رحلة نمو أبو عوف، ومازلنا ملتزمين بالابتكار والتوسع المستمر".