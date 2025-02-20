العالم اليوم - حزب "البديل الألماني": حرب أوكرانيا لا تخص ألمانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:22 صباحاً - في المرحلة الأخيرة من المعركة الانتخابية الألمانية، طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بأن تظل ألمانيا بعيدة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ألكسندر غاولاند، المؤسس المشارك والرئيس الفخري للحزب، مساء أمس الأربعاء في بلدة نوينهاغن بالقرب من برلين: "هذه ليست حربنا".

كذلك كرر رئيس الحزب، تينو شروبالا، هذه العبارة أيضا.

وتحل الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية في يوم 24 فبراير الجاري، أي عقب يوم واحد من لانتخابات العامة في ألمانيا.

وتظاهر محتجون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا أمام المركز المجتمعي في بلدة نوينهاغن، وهتفوا بصوت عال "لا مكان للنازيين"، وكُتب على إحدى اللافتات "نحن جدار الحماية". وتواجدت الشرطة للتأمين خلال المظاهرة مساء أمس.

وقال غاولاند أمام ما يقرب من 400 شخص إن هذه الحرب خاطئة وجائرة، ولكنها حرب بين روسيا وأوكرانيا وليست بين روسيا وألمانيا، وأضاف: "وهذه الحرب لا تخصنا".

وذكر غاولاند أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يريد أن يجعلنا طرفا في الحرب بادعائه بأن أوكرانيا تدافع أيضا عن حريتنا".

وقال رئيس الحزب شروبالا أيضا إن ألمانيا لا ينبغي لها أن تنفق أموالا على حروب خارجية.