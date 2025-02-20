العالم اليوم - مصر وإسبانيا ترفعان العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

انتم الان تتابعون خبر مصر وإسبانيا ترفعان العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:22 صباحاً - وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الأسبانية بيدرو سانشيز في العاصمة الإسبانية مدريد، الأربعاء، على إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن السيسي التقى، اليوم في العاصمة الإسبانية "مدريد" بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية اتفاق إسبانيا الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مضيفاً أن إسبانيا ترفض بشكل حاسم وقاطع تهجير الفلسطينيين، وأنها سوف تدعم كل ما سوف يصدر عن القمة العربية المرتقبة، التي سوف تعقد بمصر، بشأن مسالة إعادة إعمار قطاع غزة والخطة المصرية في هذا الشأن وبما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشدداً على ضرورة تطبيق حل الدولتين.

وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول مجريات المباحثات بين الجانبين حيث قال السيسي إن "الأزمات الإقليمية كانت محورا مهما خلال مباحثاتنا اليوم، مع رئيس الوزراء، حيث استعرضنا التطورات المتعلقة بالحرب فى قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية".

وأكد السيسي، فى هذا السياق، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التى يعانون منها.

وأشاد السيسي بقرار إسبانيا "الشجاع والتاريخى"، الذى انحاز إلى الحق والعدل، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير.

وأضاف السيسي :"أكدنا على أهمية دعم المجتمع الدولى، وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطينى ، وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التى يتمسك بها، ووطنه الذى لا يقبل التفريط فيه، وبما يضمن البدء الفورى فى عمليات الإغاثة والتعافى المبكر".

وشدد السيسي على ضرورة دعم المنظمات الدولية، العاملة فى المجال الإنسانى بالقطاع، وفى مقدمتها وكالة "الأونروا" التى لا يمكن الاستغناء عنها، فى تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطينى.

وأكد السيسي دعم مصر الثابت للشعب السورى، والوقوف إلى جانبه، لتحقيق تطلعاته المشروعة، وأهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مع أهمية بدء عملية سياسية شاملة فى سوريا، بمشاركة كافة مكونات الشعب السورى.

وأعلن الرئيس المصري رفض بلاده التام لـ "لانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للجولان"، مشيرا إلى تناول الأوضاع فى لبنان وأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضى اللبنانية.

وأشار السيسي إلى الاتفاق على أهمية تكثيف التعاون، لوقف الهجمات ضد السفن التجارية فى باب المندب، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، فى منطقتى القرن الأفريقى والساحل.