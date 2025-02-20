روسيا تحذر من مخاطر تفكك ليبيا

روسيا تحذر من مخاطر تفكك ليبياحذر مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم، من مخاطر تفكك ليبيا وضرورة دعم جهود توحيد الجيش.

وقال نيبينزي خلال جلسة دولية لمناقشة الشأن الليبي: "إن موسكو تتابع عن كثب التطورات في ليبيا"، موضحًا أن البلاد لا تزال تعاني أزمة سياسية وأمنية عميقة منذ تدخل "الناتو" العسكري عام 2011.

وأشار إلى وقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بالقرب من العاصمة طرابلس في شهر يناير الماضي، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، مشددا على استمرار مخاطر تفكك البلاد نتيجة الانقسامات السياسية ووجود جماعات مسلحة عديدة.

وأكد دعم موسكو للجهود الرامية إلى تشكيل جيش ليبي موحد، لكنه شدد على ضرورة أن تحظى هذه المبادرات بدعم الأطراف الليبية كافة، وأن تكون شاملة وشفافة لضمان نجاحها.