الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرمواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيّمها، لليوم الـ24 على التوالي، والحادي عشر على مخيم نور شمس، وسط الدفع بمزيد من آلياتها العسكرية، مع تدمير واسع للبنية الأساسية وهدم للمنازل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس، مع سماع أصوات إطلاق النار وانفجارات، في الوقت الذي اقتحمت فيه ضاحيتي ذنابة شرق المدينة وارتاح جنوبا، وداهمت عدة منازل ومباني سكنية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، بينهم نازحون من مخيم نور شمس.

وانتشرت قوات الاحتلال في مختلف شوارع وأحياء المدينة، ونصبت حواجز عسكرية فيها، تمركزت في شوارع نابلس الواصلة بين مخيمي طولكرم ونور شمس، كما واصلت جرافات الاحتلال هدم عدد من المنازل في المخيم منذ صباح أمس، فيما أحرق الجنود عددا آخر، وسط سماع أصوات إطلاق الأعيرة النارية.

وقال أحد مسؤولي خدمات مخيم طولكرم لـ"وفا": "خلال هذا العدوان المتواصل، تم تدمير وإحراق 50 منزلا، وتدمير 300 محل تجاري بالكامل، إضافة إلى تدمير وتخريب أعداد كبيرة من المركبات، وبالتالي أصبح المخيم بلا حياة، حيث انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات بعد تخريب وتجريف البنية الأساسية، إضافة لنزوح 11 ألف فلسطيني من أصل 15 ألفًا كانوا يعيشون فيه".

وفي مخيم نور شمس، تواصل قوات الاحتلال حصارها الذي يشهد تصعيدًا عسكريا خطيرًا، حيث استمرت جرافاته في هدم المنازل، بالإضافة إلى مواصلة الاستيلاء على منازل وتحويلها إلى ثكنة عسكرية. في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الـ12 على التوالي، وعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة.