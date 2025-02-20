العالم اليوم - قبل تسلم 3 جثث.. لماذا اعتذر الجيش الإسرائيلي لعائلة بيباس؟

انتم الان تتابعون خبر قبل تسلم 3 جثث.. لماذا اعتذر الجيش الإسرائيلي لعائلة بيباس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 01:25 صباحاً - قدم الجيش الإسرائيلي اعتذارا لـ"عائلة بيباس"، بعدما نشر أسماء 3 رهائن ينتمون إليها ستعيد حركة حماس جثثهم، الخميس.

وقال الجيش في بيان ليل الأربعاء، إنه "يتحمل مسؤولية الإعلان الذي صدر مساء اليوم (الأربعاء) عن إدراج شيري بيباس وولديها أرييل وكفير على قائمة حماس للرهائن القتلى المقرر تسليمهم إلى إسرائيل غدا (الخميس)".

وأضاف: "حقق الجيش في الأمر وتحدث مع العائلات. نحن نأسف للخطأ".

وتقول عائلة بيباس إنها لم توافق على نشر أسماء الرهائن القتلى، وألقى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللوم على الجيش بشأن هذا الخطأ.

وكانت حماس أعلنت أسماء الرهائن الأربعة القتلى المقرر تسليم جثثهم إلى إسرائيل، في إطار المرحلة الأولى من صفقة غزة، وأكدها كبار المسؤولين للصحفيين.

ووفقا لتقارير حماس ووسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الرهائن الأربعة هم أم وطفلان من عائلة بيباس (شيري وأرييل وكفير)، بالإضافة إلى رجل مسن.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس، إن "الرهائن كانوا أحياء قبل أن تستهدفهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قصف متعمد لأماكن احتجازهم".

ولم يقدم المتحدث تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل الرهائن أو آلية التسليم.