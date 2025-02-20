العالم اليوم - مبابي يدمر دفاعات مانشستر سيتي وينهي مشواره الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر مبابي يدمر دفاعات مانشستر سيتي وينهي مشواره الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 12:24 صباحاً - سجل كيليان مبابي 3 أهداف (هاتريك)، قاد بها ريال مدريد الإسباني لفوز سهل على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1، الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16.

وجدد حامل اللقب فوزه على مانشستر سيتي البعيد عن مستواه، بعد أن تغلب على منافسه 3-2 ذهابا في عقر داره، الأسبوع الماضي.

وبذلك بلغ ريال مدريد ثمن النهائي، بينما ودع مانشستر سيتي البطولة بعد خسارته 3-6 في مجموع المباراتين.

وجاءت أهداف مبابي في الدقائق 4 و33 و61، بينما سجل الإسباني نيكو غونزاليس هدف الشرف لسيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وافتتح النجم الفرنسي التسجيل من أول هجمة لريال مدريد، مستغلا هفوة أخرى من دفاع سيتي، عندما أخفق القائد روبن دياس في التعامل مع تمريرة طولية وسمح للمهاجم الفرنسي بالسيطرة على الكرة التي وضعها في الشباك من فوق الحارس إيدرسون.

وعزز مبابي تقدم ريال في الدقيقة 33 بتسديدة من مسافة قريبة، بعدما راوغ يوسكو جفارديول الذي انزلق أرضا.

وواصل صاحب الملعب الضغط وإهدار الفرص، وأحرز هدفه الثالث في الدقيقة 61 بتسديدة بقدم مبابي اليسرى من حدود منطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل سيتي هدفا من توقيع جونزاليس، الذي استغل ارتداد ركلة حرة لعبها عمر مرموش من العارضة.

ويلتقي ريال مدريد في ثمن النهائي جاره أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن الألماني، بموجب القرعة التي ستسحب الجمعة.