العالم اليوم - فيديو.. تصادم طائرتين في ولاية أريزونا الأميركية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تصادم طائرتين في ولاية أريزونا الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:25 مساءً - أعلنت السلطات الأميركية، يوم الأربعاء، أن شخصين لقيا حتفهما بعد تصادم طائرتين صغيرتين في الجو بجنوب أريزونا.

واصطدمت الطائرتان في مطار بولاية أريزونا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما أفاد شهود عيان بتصاعد الدخان قرب مطار مارانا الإقليمي، بحسب الشرطة.

ووقع الحادث في مطار مارانا الإقليمي في بولاية أريزونا، الأربعاء، وأكدت إدارة شرطة مارانا حالة الوفاة، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. وأكد مسؤولو المطار أن طائرتين اصطدمتا ما تسبب في الحادث، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

وتظهر الصور التي التقطها المارة أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المطار. وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.