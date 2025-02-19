العالم اليوم - فيديو.. أول ظهور للطبيب حسام أبو صفية بعد اعتقاله

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. أول ظهور للطبيب حسام أبو صفية بعد اعتقاله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:25 مساءً - نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أول مقطع فيديو للطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان والذي اعتقله الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام المستشفى في قطاع غزة.

ونشرت القناة 13 الإسرائيلية الفيديو وظهر فيه الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى يمشي مكبل اليدين بخطوات بطيئة ويظهر عليه التعب الشديد.

واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية نهاية ديسمبر الماضي، واتهمه بالتورط في أنشطة إرهابية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبو صفية احتجزه الجيش الإسرائيلي في معتقل سدي تيمان، ويجري التحقيق معه من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحماس.

وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، توقعت قناة i24 الإسرائيلية أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن أبو صفية ضمن صفقة التبادل.