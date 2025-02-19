العالم اليوم - 19.95 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس" و"نافدكس" في أيام

انتم الان تتابعون خبر 19.95 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس" و"نافدكس" في أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 09:24 مساءً - أعلن مجلس التوازن في الإمارات، يوم الأربعاء، عن إبرام 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 10.18 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، خلال أعمال اليوم الثالث من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 ليرتفع إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال ثلاثة أيام من المعرضين إلى 28 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 19.95 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي "آيدكس ونافدكس 2025" اللذين يقامان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.

وأوضحت مهرة بلال الظاهري، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" في نسخة هذا العام بلغت 7 صفقات بقيمة 9.66 مليار درهم وشملت التعاقد مع "مجموعة إيدج"، لتطوير منظومة الإسناد الفني للقوات البحرية بقيمة 1.92 مليار درهم، والتعاقد لتوريد قنابل MKs(المرحلة الثانية) بقيمة 4.36 مليار درهم، كما تم التعاقد مع "إيدج" لشراء أنظمة مقاومة التشويش بقيمة 227 مليون درهم، والتعاقد لشراء الآليات المسيرةTRACKED RCV بقيمة 288 مليون درهم.

وشملت الصفقات المحلية كذلك التعاقد مع شركة "ترست" لشراء البدل الواقية من عوامل CBRN بقيمة 121.3 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء نظام E-LORAN بقيمة 382 مليون درهم.

وتضمنت الصفقة المحلية السابعة، التعاقد مع شركة " سي إل إس أوتومتيف تكنولوجيز" لشراء آلية "وحش" المدرعة IFV بقيمة 2.36 مليار درهم.

من جهته ذكر محمد سيف الزعابي، ان إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثالث من معرضي "أيدكس" و"نافدكس"2025 بلغت 3 صفقات بقيمة 523 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "يوروتراديا إنترناشيونال الفرنسية" لتوريد قطع غيار دبابة "اللوكليرك" بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع "مجموعة نافال جروب" الفرنسية لتوفير خدمات المعاونة الفنية والإسناد اللوجستي المتكامل ILS لزوارق الكورفيت بقيمة 472 مليون درهم والتعاقد أيضا مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتقديم خدمات المعاونة الفنية بقيمة 26.77 مليون درهم.

وأكد ماجد أحمد الجابري، مواصلة "مجلس التوازن" باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ وعمليات المشتريات والتعاقدات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات دوره المحوري منوها إلى أن الإعلان عن الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، تأتي تأكيداً على التزام "المجلس" بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للدولة، وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للصناعات الدفاعية المتقدمة.

وأشار إلى الاهتمام الإقليمي والدولي الواسع الذي يحظى به المعرضان، نظراً لدورهما الريادي في استعراض أحدث الابتكارات والحلول الدفاعية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.