العالم اليوم - ترامب يصف زيلينيسكي بـ "ديكتاتور بلا انتخابات" وأوكرانيا ترد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:21 مساءً - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بـ "الديكتاتور الذي لا يجري انتخابات"، وذلك في منشور شديد اللهجة على منصة "تروث سوشيال".

وقال ترامب إن زيلينسكي "قام بعمل فظيع"، وإن أوكرانيا باتت دولة "محطمة"، حيث قُتل ملايين الأشخاص دون داعٍ، وما زال الوضع مستمرًا على هذا النحو".

وأضاف أن "زيلينسكي، الذي كان مجرد كوميدي ناجح بشكل متواضع، خدع أميركا لإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها". كما زعم أن الرئيس الأوكراني "يرفض إجراء الانتخابات"، وأنه "يحظى بشعبية منخفضة جدًا في أوكرانيا، والشيء الوحيد الذي كان بارعًا فيه هو التلاعب بجو بايدن".

وأشار ترامب إلى أن إدارته تعمل على "التفاوض بنجاح لإنهاء الحرب مع روسيا"، مؤكدًا أن "الجميع يعترفون بأن إدارته فقط هي القادرة على تحقيق ذلك".

كما كرر ترامب ادعاءاته السابقة بأن زيلينسكي يحظى بنسبة تأييد متدنية للغاية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز 4%، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته تقارب 50%، وهي نسبة مماثلة لشعبية ترامب نفسه.

أوكرانيا ترد: لن نستسلم

جاء الرد الأوكراني سريعًا، حيث صرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، يوم الأربعاء، بأن بلاده لن تستسلم رغم تصريحات ترامب الحادة.

وكتب سيبيها على منصة إكس: "سندافع عن حقنا في الوجود"، في إشارة إلى رفض بلاده لأي ضغوط قد تُمارس عليها لإنهاء الحرب بشروط غير مقبولة لأوكرانيا.