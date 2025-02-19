العالم اليوم - فيديو.. طائرة عسكرية صينية كادت أن تتسبب في كارثة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. طائرة عسكرية صينية كادت أن تتسبب في كارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:21 مساءً - أظهر مقطع مصور مواجهة عن قرب بين مروحية عسكرية تابعة للبحرية الصينية وطائرة تابعة للحكومة الفلبينية.

المروحية الصينية كانت من طراز Z-9 وتتبع البحرية الصينية بينما الطائرة الفلبينية من نوع Cessna 208B Caravan.

المقطع نشره خفر السواحل الفلبيني وذكر أن هيلكوبتر تابعة للبحرية الصينية حلقت على مسافة قريبة جدا من طائرة فلبينية كانت تقوم بدورية فوق منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي يوم الثلاثاء.

وبحسب خفر السواحل، اقتربت المروحية لمسافة 3 أمتار فقط من الطائرة الفلبينية، مما دفع الطيار لتحذيرها عبر اللاسلكي قائلاً: "أنت تحلق على مسافة قريبة جدًا، وهذا خطير للغاية ويعرض حياة طاقمنا وركابنا للخطر".

وعاد الطيار وحذر قائد المروحية: "ابتعد وحافظ على مسافة آمنة بين طائرتك وطائرتنا فأنت تنتهك معايير السلامة التي وضعتها إدارة الطيران الفيدرالية FAA ومنظمة الطيران المدني الدولي ICAO".

من جانبه ذكر العميد البحري جاي تارييلا المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أنه وفقا للطيار كانت هناك حالتان قامت فيهما طائرة هليكوبتر تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني PLA

بمناورة طيران خطيرة، حيث اقتربت لمسافة لا تتجاوز 3 أمتار وهو أمر كان خطير، ثم حلقت فوق الجانب الأيسر للطائرة الفلبينية.

وبحسب خفر السواحل الفلبينية فإن الطائرة كانت تقوم بدورية بحرية قانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين.