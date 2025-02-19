العالم اليوم - ماذا تعرف عن Grok 3 الذي أطلقه ماسك لمنافسة ديب سيك؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا تعرف عن Grok 3 الذي أطلقه ماسك لمنافسة ديب سيك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:24 مساءً - كشفت شركة xAI، يوم الاثنين، عن نموذجها المحدّث للذكاء الاصطناعي Grok 3، في خطوة يقودها إيلون ماسك لمواكبة التطورات السريعة في النماذج المنافسة.

أهم مواصفات النموذج الجديد بحسب قادة xAI تفوقه في معايير الرياضيات والعلوم والبرمجة على نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل Gemini من غوغل، وGPT-4o من OpenAI، وClaude 3.5 من Anthropic، وDeepSeek V3.

يأتي إعلان xAI في وقت تتسابق فيه الشركات التقنية الكبرى لاستثمار مليارات الدولارات في مراكز بيانات أقوى، وسط توقعات بأن الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في طرق العمل والتواصل والتصفح عبر الإنترنت، وربما يحل محل محركات البحث التقليدية وعمليات البرمجة.

لكن المنافسة لم تعد تقتصر على الشركات الأميركية فقط، إذ دخلت الشركات الصينية، مثل DeepSeek، على خط المنافسة بعد أن أطلقت نموذج R1، الذي أثار جدلا كبيرا حول قدرة وادي السيليكون على الاستثمار بكفاءة في الذكاء الاصطناعي، نظرا لأن النموذج الجديد يشير إلى إمكانية تدريب النماذج المتقدمة بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وفي هذا السياق، كشف ماسك أن Grok 3 تم تطويره باستخدام 10 أضعاف قوة الحوسبة مقارنة بـ Grok 2، بعد أن افتتحت xAI مركز بيانات جديدًا في تينيسي العام الماضي.

وصف ماسك نموذج Grok 3 بأنه "إصدار تجريبي" في الوقت الحالي، قائلًا: "توقعوا بعض العيوب في البداية، لكننا سنعمل على تحسينه بسرعة".

كما ألمح إلى إطلاق "وضع الصوت"، الذي سيمكن Grok 3 من إجراء محادثات طبيعية شبيهة بتلك الموجودة في ChatGPT، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

إلى جانب تطوير Grok 3، يعمل ماسك على تعزيز نفوذه في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد توليه دورا كـ"موظف حكومي خاص" في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنحه نفوذا إضافيا في تشكيل السياسات الفيدرالية المتعلقة بالتكنولوجيا.

وفي الأسبوع الماضي، قاد ماسك مجموعة مستثمرين لتقديم عرض استحواذ على OpenAI بقيمة 97 مليار دولار، في أحدث فصول منافسته مع الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، سام ألتمان. ومع ذلك، رفض مجلس إدارة OpenAI

العرض، وسط اتهامات ماسك للشركة بأنها "تخلت عن مهمتها في خدمة الإنسانية" بسبب خططها للتحول بعيدًا عن هيكلها غير الربحي.

وعندما سُئل ماسك يوم الاثنين عن فتح مصدر نماذج xAI، أوضح أن Grok 2 سيصبح متاحًا كمصدر مفتوح بمجرد أن يصل Grok 3 إلى مرحلة "النضج والاستقرار" في الأشهر المقبلة.