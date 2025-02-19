القوات الأوغندية تدخل مدينة بونيا شرق الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:26 مساءً - أعلن مصدر عسكري أمس الثلاثاء أن القوات الأوغندية دخلت مدينة بونيا شرقي الكونغو، لمساعدة القوات المحلية على وقف عنف الجماعات المسلحة.

وأوضح الجنرال فيليكس كولايجي، المتحدث باسم الجيش الأوغندي، أنه تم عقد اجتماع يوم الاثنين بين القوات الأوغندية والكونغولية في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري، حيث تم الاتفاق على نشر قوات مشتركة في المدينة.

وأشار كولايجي إلى أن القوات الأوغندية تسيطر في الوقت الحالي على بونيا مع القوات الكونغولية، مؤكدا على أن هذا الإجراء تم بسبب ما ترتكبه الجماعات المسلحة من جرائم على أسس عرقية، تشمل عمليات القتل.

ولم يقدم المتحدث باسم الجيش الأوغندي تفاصيل محددة، إلا أن بونيا ومناطق أخرى مجاورة، كانت مسرحا لصراع عنيف بين مزارعي عرقية الليندو ورعاة الهيما.

يذكر أن القوات الأوغندية منتشرة في شرق الكونغو منذ عام 2021 بموجب اتفاق مع حكومة الكونغو. وتقوم هذه القوات بمطاردة أعضاء جماعات متمردة أخرى، بما في ذلك "القوات الديمقراطية المتحالفة" (ADF)، التي لديها صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقد تم الإبلاغ عن مواجهات بين القوات الأوغندية و"القوات الديمقراطية المتحالفة" في المناطق الجبلية النائية في إيتوري وكذلك في شمال كيفو المجاورة، حيث عادت تمردات مجموعة M23 المدعومة من رواندا إلى الظهور في عام 2021.

وخلف تمرد M23 فجوة أمنية على الجانب الكونغولي من الحدود مع أوغندا، التي تسعى للحماية "ضد الجماعات المسلحة الأخرى التي قد تسعى لاستغلال حرب الكونغو مع M23 وشن هجمات".