حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:26 مساءً - نشرت وسائل إعلام روسية فيديو أحرج فلاديمير زيلينسكي مجددا بعد سؤال صحافية أوكرانية له حول سبب عدم معرفته وجهة الأموال الأمريكية المصروفة لنظامه.

زيلينسكي يقع في حرج جديد عند سؤاله عن لغز المساعدات والأموال الأمريكية المفقودة

RT

وأجاب زيلينسكي على سؤال الصحفية: "هل صحيح أنكم لا تعلمون أين ذهبت 320 مليار دولار (المساعدات الأمريكية)"، قائلا: "أنا لا أعرف؟"

لتتابع الصحفية: "نعم، ترامب قال ذلك"

ليجيب زيلينسكي بتردد: " أعتقد أننا بحاجة إلى تقصي هذا الأمر. أرقامنا تختلف تماما عن تلك التي تقدمها واشنطن، بكثير! لقد كلفتنا الحرب 320 مليار دولار. 120 مليار منها - أموالنا، أموال الأوكرانيين، أما 200 مليار فهي أموال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي."

هذا وكان زيلينسكي في وقت سابق قد صرح خلال مقابلة مع وكالة "أ ب" أن بلاده لم تتلق سوى 75 مليار دولار من الـ200 مليار دولار المخصصة لها من الولايات المتحدة ولا يعرف أين ذهب باقي المبلغ. وكما أشار بعض الخبراء الغربيين، فإن هذا الاعتراف الصريح من زيلينسكي أثار موجة من الصدمة والاستياء في الغرب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.