الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في روسيا بتهمة تهريب المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:26 مساءً - أفرجت السلطات الروسية عشية المباحثات بين موسكو وواشنطن في الرياض عن مواطن أمريكي تم توقيفه بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد ديفيد كيلي، نائب رئيس مجلس نواب ولاية ويست فرجينيا، الإفراج عن كالوب بايرز، المقيم في الولاية.

وقال كيلي لشبكة "فوكس نيوز" إن بايرز "تم الإفراج عنه وهو الآن في المنزل".

وأكد مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" أن بايرز أطلق سراحه إلى السفارة الأمريكية في موسكو في وقت متأخر من مساء الأحد.

وكان بايرز قد ألقي القبض عليه في 7 فبراير في مطار فنوكوفو بموسكو بعد أن عثر مسؤولو الجمارك على مربى يحتوي على القنب في أمتعته. وكان الرجل البالغ من العمر 28 عاما مسافرا من إسطنبول مع خطيبته الروسية، التي تم احتجازها أيضا.

واتهمت السلطات بايرز بمحاولة تهريب "كمية كبيرة" من المخدرات إلى البلاد، وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويأتي الإفراج عن بايرز بعد الإفراج عن مارك فوغل، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزا في روسيا بتهم تتعلق بالمخدرات منذ أربع سنوات، في تبادل مع الأسير الروسي ألكسندر فينيك، الذي كانت الحكومة الأمريكية تحتجزه بتهم تتعلق باحتيال العملات الرقمية.

وكان فوغل، مدرس تاريخ من ولاية بنسلفانيا، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما بعد اعتقاله في أغسطس 2021 في مطار روسي لحيازته مخدرات، وقال أسرته إنها كانت ماريجوانا طبية موصوفة.