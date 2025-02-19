خمس آليات ثقيلة لرفع الأنقاض تدخل غزة من مصر بعد تفاهمات بشأن «تبادل الخميس»

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

دخلت خمس آليات ثقيلة إلى قطاع غزة صباح أمس، عبر معبر رفح على الحدود مع مصر.

واكد شهود عيان تحرك عدد من الآليات المخصصة لرفع الأنقاض من الجانب المصري من المعبر نحو كرم ابو سالم ومنه إلى قطاع غزة فيما لم يتضح مصير المنازل المتنقلة.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق عن اتفاق يقضى بإفراج القسام عن اربعة جثامين لقتلى اسرائيليين الخميس مقابل سماح إسرائيل بإدخال المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة .

وقالت مصادر مصرية مطلعة قريبة من فريق التفاوض المصري الذي يجري مباحثات هامة مع نظيره الاسرائيلي من الوفدين السياسي والتقني الفني مساء امس الأول بالقاهرة حول اتمام صفقة تبادل الاسرى يوم السبت القادم ومطالب كل من الجانبين في اسرائيل وحماس.

واكدت المصادر ان مخرجات اللقاء بين الجانبين المصري والاسرائيلي قد توصلت لتفاهمات حول تنفيذ تبادل الاسرى خلال يومي الخميس والسبت القادمين وادخال كرفانات. وأوضحت المصادر انه جرى الاتفاق على تسليم 5 جثامين لأسرى اسرائيليين يوم الخميس القادم مقابل الافراج عن نصف الاسيرات الفلسطينيات والقصر دون 18 عاما، على ان يجري الافراج عن الباقين خلال تفاوض لاحق على دفعة اسرى اسرائيليين اخرين لاحقا .

وأضافت المصادر ان الاتفاق جرى ايضا على تسليم 6 اسرى اسرائيليين أحياء بدلا من ثلاثة مقابل الافراج عن دفعة اسرى فلسطينيين بينهم مؤبدات وجار الاتفاق علي الاسماء في الجانبين وفي المقابل تسمح اسرائيل بادخال مئات الكرفانات والمعدات الثقيلة السبت القادم لازالة الركام والانقاض داخل قطاع غزة.

ولفت المصدر ان اسرائيل وافقت مبدئيا وفقط على ادخال مئات المنازل المتنقلة وليس كلها وحسب وصف المصدر ان اسرائيل تستخدم الكرفانات كسلاح في التفاوض مع حماس.

ميدانيا، أصيب ثلاثة فلسطينيين على الاقل اثر اطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار قرب قرية الشوكة شرق مدينة رفح. وحسب شهود عيان اصيب فلسطينيان بالرصاص ونقلا إلى المشفى الأوروبي قبل ان يصاب ثالث وينقل إلى نفس المشفى.وكان المصابون في طريقهم لتفقد منازلهم في القرية.