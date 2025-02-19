بوتين مستعد للتفاوض مع زيلينسكي «إذا لزم الأمر»

موسكو ـ عواصم ـ وكالات: أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع فولوديمير زيلينسكي «إذا لزم الأمر»، مع تجديده التشكيك بشرعية الأخير كرئيس لأوكرانيا. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف «بوتين بنفسه قال إنه سيكون مستعدا للتفاوض مع زيلينسكي إذا لزم الأمر، لكن الإطار القانوني للاتفاقات يجب أن يخضع للنقاش»، في إشارة الى شكوك تبديها موسكو بشأن «شرعية» زيلينسكي الذي انتهت ولايته رسميا في مايو 2024، علما بأن الأحكام العرفية المفروضة منذ بدء الحرب في اوكرانيا مطلع 2022، تحول دون إجراء أي انتخابات.
إلى ذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد اجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج، إن الاتحاد الأوروبي يريد «التعاون» مع الولايات المتحدة من أجل سلام «عادل ودائم» في أوكرانيا.
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