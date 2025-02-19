العالم اليوم - زيلينسكي يرد على ترامب بصرامة: من يريد استبدالي لن ينجح أبدا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:21 مساءً - شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأربعاء، على أنه لا يمكن "استبداله"، في رد على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه إذا كان هناك من يريد "استبدالي فذلك لن ينجح الآن"، متهما الولايات المتحدة بمساعدة بوتين على إنهاء عزلته.

وأضاف: "يجب ألا ننسى أبدا أن روسيا يديرها مصابون بالكذب المرضي ولا يمكن الوثوق بهم ويجب ممارسة ضغوط عليهم".

وكانت ترامب قد أعلن أن المحادثات مع موسكو كانت "جيدة جدا" محملا الرئيس الأوكراني مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

واعتبر ترامب، يوم الثلاثاء، أن أوكرانيا "تتحمل مسؤولية الغزو الروسي الشامل"، الذي وقع قبل نحو ثلاث سنوات. كما أشار ترامب إلى ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وهو مطلب طالبت به روسيا أيضا.

وقال: "هذا ليس أمرا روسيا فقط. هذا شيء أطالب به أنا والعديد من الدول الأخرى أيضا".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يجريان محادثات في الرياض حول تحسين العلاقات وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وردا على الانتقادات الأوكرانية بشأن عدم دعوتها إلى الاجتماع، قال ترامب: "حسنا، أنتم هناك منذ 3 سنوات. لم يكن عليكم أن تبدأوا هذا الأمر. كان بإمكانكم التوصل إلى اتفاق"، وفقا للأسوشيتد برس.

وأضاف ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض منذ أقل من شهر، أنه لو كان في السلطة عند اندلاع الحرب، لكان بإمكانه التوصل إلى صفقة تمنح أوكرانيا "تقريبا كل الأراضي، دون سقوط قتلى أو تدمير أي مدينة".

وتابع: "أريد تحقيق السلام. لا أريد المزيد من القتلى".