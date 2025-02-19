المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا يصل كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:31 مساءً - وصل المبعوث الأمريكي الخاص لتسوية الأزمة الأوكرانية كيث كيلوج، اليوم الأربعاء، العاصمة كييف، بعد يوم واحد من المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض.

وقال "كيلوج": "نتفهم الحاجة إلى ضرورة وجود ضمانات أمنية لأوكرانيا"، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.