العالم اليوم - ارتفاع قيمة الطلبيات المتراكمة في قطاع التصنيع بألمانيا

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع قيمة الطلبيات المتراكمة في قطاع التصنيع بألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:24 مساءً - ارتفعت قيمة الطلبيات المتراكمة في قطاع التصنيع في ألمانيا بشكل طفيف في نهاية عام 2024.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الأربعاء أن قيمة الطلبيات المتراكمة في القطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر بعد احتساب متغيرات الأسعار على أساس شهري، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 0.6 بالمئة.

ويعود هذا الارتفاع الطفيف في المقام الأول إلى العديد من الطلبيات الكبيرة لصناعة الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية. كما شهدت الطلبيات المتراكمة في مجال صناعة الآلات نموا أيضا.

وفي المقابل، تراجعت الطلبيات المتراكمة لدى شركات تصنيع المعدات الكهربائية وصناعة السيارات.

وفي المتوسط يتطلب إتمام الطلبيات في المصانع الآن مدة تقدر بـ 7.5 شهر. وفي شهر نوفمبر الماضي بلغ متوسط هذه المدة 7.3 شهر.