العالم اليوم - جواد ظريف: سردية "إيران الضعيفة" التي يبنيها نتنياهو "خطيرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:24 مساءً - قال نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست نظاما ضعيفا، وأن سردية "إيران الضعيفة" التي يبينها نتنياهو "خطيرة".

وأوضح نائب الرئيس الإيراني بالقول "يريدون أن يقولوا إن إيران ضعيفة والآن هو الوقت المناسب لاستهدافها". وأكد أن "إيران ليست لقمة سائغة يمكن لأميركا وإسرائيل أن تبتلعها". وشدد محمد جواد ظريف على أن حزب الله وحماس والجهاد لا يعملون نيابة عن إيران . وأضاف أن إسرائيل لم تدرك أن "المقاومة هي نتيجة الظلم والعدوان وطالما استمر ذلك فإن المقاومة لن تنتهي".

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