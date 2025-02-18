العالم اليوم - حماس ترفض نزع سلاحها أو إبعادها عن غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:28 مساءً - رفضت حماس نزع سلاحها أو إبعادها عن غزة، في إطار حديث الحركة عن مستقبل القطاع.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان ليل الثلاثاء، إن "اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن قطاع غزة حرب نفسية سخيفة".

وأضاف: "خروج المقاومة أو نزع سلاحها من غزة أمر مرفوض".

كما أكد قاسم على أن "أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني".

ومن جهة أخرى، اعتبر الناطق أن السبت سيشهد "أحد إنجازات الشعب الفلسطيني، بتحرير أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، في إطار المرحلة الأولى من صفقة غزة مع إسرائيل.

وأضاف قاسم: "جاهزون لمرحلة ثانية يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة، ضمن محدِّد الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".