العالم اليوم - مرموش أمام ريال مدريد.. فرصة ذهبية أمام لاعب "بظروف صعبة"

انتم الان تتابعون خبر مرموش أمام ريال مدريد.. فرصة ذهبية أمام لاعب "بظروف صعبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:28 مساءً - بعد تألقه الاستثنائي بالدوري الإنجليزي الممتاز، تتجه الأنظار نحو النجم المصري عمر مرموش، خلال قمة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

ولم يعتمد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على مرموش في لقاء الذهاب، الذي حسمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، لكن تألق مرموش أمام نيوكاسل قبل أيام، وتسجيله "هاتريك" في 13 دقيقة، ضمن له مكانا أساسيا في قمة الأبطال، الأربعاء.

ويمثل لقاء ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، "فرصة ذهبية" لمرموش، كي يثبت نفسه، ويكون العامل الفارق "للسيتيزينس" لقلب النتيجة.

السبب الرئيسي لذلك، هو أن مرموش سيلعب في مركز الجناح الأيسر المفضل لديه، وسيكون بمواجهته لاعب "بظروف خاصة" من طرف ريال مدريد.

هذا اللاعب هو فيديريكو فالفيردي، الذي سيشغل مركز الظهير الأيمن بمواجهة مرموش، ولكن المشكلة تكمن بأن فالفيردي لم يلعب في خط الدفاع في مسيرته الكروية، سوى قبل أسابيع.

فالفيردي لاعب متألق في خط الوسط، لكن الإصابات الكثيرة لريال مدريد، دفعت مدرب الفريق لاختبار فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

هذه الحالة تمثل "نقطة ضعف" لريال مدريد على الطرف الأيمن، مما يعني فرصة ذهبية لمرموش في الجناح الأيسر.

قلة خبرة فالفيردي في التعامل مع الأجنحة السريعة، قد تؤدي إلى ليلة تاريخية بالنسبة لعمر مرموش، وهو السيناريو الذي تحلم به جماهير مانشستر سيتي.