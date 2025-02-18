العالم اليوم - الإمارات ترحب باستضافة السعودية مباحثات روسيا وأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر الإمارات ترحب باستضافة السعودية مباحثات روسيا وأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:26 مساءً - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمباحثات التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض بين الوفدين الروسي والأميركي، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربة عن أملها في أن تكون المحادثات خطوة هامة نحو جسر الهوة وتعزيز التواصل والحوار لإنهاء هذا الصراع والذي مضى عليه نحو 3 سنوات.

وثمنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاستضافة هذه المباحثات، والتي تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، وتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.

وأكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الحلول السلمية للنزاعات، والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية.

وشددت على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار البناء بين الأطراف المعنية، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.