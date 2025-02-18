رئيس «ميونخ للأمن» يصف المؤتمر بأنه «كابوس أوروبي»

برلين ـ د.ب.أ: وصف رئيس مؤتمر ميونخ للأمن (إم إس سي) كريستوف هويسجن المؤتمر بأنه «كابوس أوروبي إلى حد ما»، وذلك في ختام التجمع رفيع المستوى لزعماء العالم وخبراء السياسة الخارجية.
وقال هويسجن لإذاعة (زد دي إف) العامة الألمانية «لقد أظهر الحدث أن أميركا تحت إدارة ترامب تعيش على كوكب آخر». وتابع قائلًا: «لقد لاحظنا أيضًا أن حتى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يتحفظون عن التحدث بشكل علني لأنهم يخشون رئيسهم».
وجاءت تعليقاته بعد سلسلة من المفاجآت، بدءًا من هجوم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على الحلفاء الأوروبيين، واتهامهم بتهديد الديمقراطية.
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