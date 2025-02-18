بكين تتهم أوتاوا بإثارة التوترات

بكين ـ ا.ف.ب: ندد الجيش الصيني بمرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان خلال أجازة نهاية الأسبوع، قائلًا إن ذلك «يقوض السلام والاستقرار» الإقليميين.
ومرت سفينة حربية كندية عبر المضيق الأحد، وفقًا للسلطات التايوانية. وسلكت سفينتان أميركيتان المسار نفسه قبل أيام.
وقال لي شي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، إن ذلك «يثير اضطرابات في شكل متعمد ويقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان».
وأشار في بيان إلى أن الصين نشرت قوات بحرية وجوية لمراقبة مرور السفينة، مضيفًا أن الجيش «سيواجه بحزم أي تهديدات واستفزازات». في هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح أمس أنها رصدت 41 طائرة وتسع سفن عسكرية صينية قرب تايوان خلال 24 ساعة.
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