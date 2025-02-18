ترامب يلمح للقاء بوتين فـي السعودية

واشنطن ـ وكالات: صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية «قريبًا جدًّا». وقال ترامب للصحفيين، ردًّا على سؤال حول موعد اللقاء المحتمل مع الرئيس بوتين في السعودية: «الوقت لم يُحدد بعد، ولكن قد يحدث ذلك قريبًا جدًّا». ولفَتَ الرئيس الأميركي إلى أنه لمس رغبة حقيقية لدى بوتين في حل الصراع في أوكرانيا «بسرعة»، مضيفًا: «أعتقد أنه يريد وقف القتال.. أرى ذلك»، مشيرًا إلى أنه شعر بذلك بعد أن سأله عن ذلك بشكل مباشر خلال محادثتهما الأخيرة. وأوضح ترامب أن «فلاديمير زيلينسكي لديه الرغبة نفسها، وأن الأخير سيشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا». وذكّر ترامب بأن روسيا دولة قوية، مشيرًا إلى أنها «هزمت هتلر وهزمت نابليون». وأضاف: «لقد كانوا يقاتلون منذ زمن بعيد، وفعلوا ذلك منذ فترة طويلة». وأكد ترامب أنه لا يصدق على الإطلاق الادعاءات حول نية روسيا إثارة حرب مع حلف الناتو، ردًّا على سؤال حول ذلك قائلًا: «لا، أنا لا أتفق مع ذلك.. لا أصدق ذلك على الإطلاق».