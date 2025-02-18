واشنطن ـ وكالات: صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية «قريبًا جدًّا». وقال ترامب للصحفيين، ردًّا على سؤال حول موعد اللقاء المحتمل مع الرئيس بوتين في السعودية: «الوقت لم يُحدد بعد، ولكن قد يحدث ذلك قريبًا جدًّا». ولفَتَ الرئيس الأميركي إلى أنه لمس رغبة حقيقية لدى بوتين في حل الصراع في أوكرانيا «بسرعة»، مضيفًا: «أعتقد أنه يريد وقف القتال.. أرى ذلك»، مشيرًا إلى أنه شعر بذلك بعد أن سأله عن ذلك بشكل مباشر خلال محادثتهما الأخيرة. وأوضح ترامب أن «فلاديمير زيلينسكي لديه الرغبة نفسها، وأن الأخير سيشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا». وذكّر ترامب بأن روسيا دولة قوية، مشيرًا إلى أنها «هزمت هتلر وهزمت نابليون». وأضاف: «لقد كانوا يقاتلون منذ زمن بعيد، وفعلوا ذلك منذ فترة طويلة». وأكد ترامب أنه لا يصدق على الإطلاق الادعاءات حول نية روسيا إثارة حرب مع حلف الناتو، ردًّا على سؤال حول ذلك قائلًا: «لا، أنا لا أتفق مع ذلك.. لا أصدق ذلك على الإطلاق».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يلمح للقاء بوتين فـي السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.