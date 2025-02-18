لافروف ينفي تقارير عن خطة روسية أمريكية من ثلاث مراحل بشأن أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:28 مساءً - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لم يطلع على تقارير تفيد بأن موسكو وواشنطن اتفقتا على خطة من ثلاث مراحل لتسوية الوضع في أوكرانيا خلال المباحثات في الرياض.

وقال لافروف عقب المحادثات الروسية الأمريكية: "فيما يتعلق بالسؤال الأول حول خطة من ثلاث نقاط، لم أطلع على هذه المعلومات، ولم أطلع على هذه التقارير.. سألت (وزير الخارجية ماركو) روبيو و(مستشار الأمن القومي مايك) والتز اليوم عما يعنيه هذا، فقالا إن هذا الأمر كاذب".