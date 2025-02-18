روسيا تعلن إسقاط 90 مسيرة وصاروخ .. وبريطانيا قد ترسل قوات لأوكرانيا

موسكو ـ لندن ـ وكالات: قالت روسيا إنها أسقطت 90 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية منها حوالي أربعين فوق بحر آزوف، وصاروخ «نبتون» المضاد للسفن، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلجرام « اعترضت أنظمة الدفاع المضادة للطائرات 90 مُسيَّرة أوكرانية ودمَّرتها». وفي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا. وكتب ستارمر في صحيفة ديلي تلجراف أن هذا «يعني أيضًا أننا مستعدون وراغبون في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر». وأضاف «أنا لا أقول ذلك باستخفاف»، مؤكدًا أنه يدرك «المسؤولية التي ينطوي عليها احتمال تعريض» الجيش البريطاني للخطر. لكنه قال إن «المساعدة في ضمان أمن أوكرانيا هي مساعدة في ضمان أمن قارتنا وأمن بلادنا». وأكد ستارمر أنه سيشارك في اجتماع أوروبي في باريس في مواجهة «تسريع» الإدارة الأميركية التعامل مع الملف الأوكراني، وبهدف تحديد رد مشترك لتعزيز الأمن في القارة الأوروبية. وقال أيضًا إنه سيلتقي ترامب «في الأيام المقبلة»، مشيرًا إلى أن لدى المملكة المتحدة «دورًا فريدًا» تؤديه لضمان أن تعمل أوروبا والولايات المتحدة معًا في شكل وثيق.