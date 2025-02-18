لليوم الـ29.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين

لليوم الـ29.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنينيواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، مخلفاً 26 شهيداً وعشرات الإصابات، ودماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال أحرق منزلا في حارة السمران بمخيم جنين، كما أغلق بالجرافات طريق السكة - القصار والطريق المؤدي إلى مقبرة المخيم الجديدة؛ إذ وضع السواتر الترابية فيها، كما أطلق قنابل ضوئية باتجاه جامع الأسير في المخيم.

كما نصب الاحتلال بوابة حديدية قرب مستعمرة "حومش" على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، واعتقل فلسطينيا بعد مداهمة منزله في حرش السعادة بجنين.

ومع استمرار عدوان الاحتلال على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يوما بعد يوم في منازل وممتلكات ومحال المواطنين الفلسطينيين في أحياء وشوارع المخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم، فيما تواصل جرافات الاحتلال أعمال التدمير والهدم وفتح شوارع في عدة أحياء من مخيم جنين، في حارات الدمج، كما يستمر تحليق الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة في سماء المخيم.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" عن فتح عيادة في المركز الكوري بجانب مبنى مديرية صحة جنين لمتابعة المراجعين أصحاب الأمراض المزمنة ابتداء من اليوم.

واستشهد أمس طفل فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أسبوعين بقصف من مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أمس مسنة من داخل منزل مهدم في مخيم جنين، فيما اعتدى جنود الاحتلال على طاقم إسعاف بالضرب خلال محاولته نقل حالة مرضية أخرى.