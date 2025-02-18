الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 18 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة نابلس وبيت لحم ورام الله وغرب الخليل ومخيم الدهيشة وعزون شرق قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزون من مدخلها الشمالي الرئيسي، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة.

من جهة أخرى، أصيب فلسطينيان اثنان، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ميثلون جنوب جنين.

وأوضحت /وفا/ أن شابا فلسطينيا أصيب باليدين إثر إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها جنود الاحتلال اتجاهه، في حين أصيب الشاب الآخر إثر الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل تصعيدها المستمر ضد الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء، واعتقال مئات النشطاء والمدنيين.